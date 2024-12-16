سياسة
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العدالة والتنمية: تركيا وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ في مسألة سوريا
أكد متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، اليوم الاثنين، إن بلاده وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ فيما يتعلق بالمسألة السورية، مشدداً على أن جهود أنقرة انصبت في اتجاه منع إراقة الدماء.
العدالة والتنمية: تركيا وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ في مسألة سوريا
متحدث حزب العدالة والتنمية التركي يؤكد أن جهود بلاده تركزت في الأوضاع بسوريا على منع إراقة الدماء / صورة: AA
16 ديسمبر 2024

وقال تشليك في تصريحات صحفية أن تركيا وشعبها رغم التحديات والصعوبات وقفا على الجانب الصحيح من التاريخ.

وأشار إلى جهود تركيا خلال التطورات الأخيرة في سوريا انصبت في اتجاه منع إراقة الدماء. وتابع: "ينبغي أن تواصل سوريا طريقها كدولة يحكمها السوريون، وتُحترم سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".

وشدد على ضرورة ألا تصبح سوريا أداة لأي طرف في سياساته المتعلقة بالمنطقة.

وأردف: "اليوم الشيء الوحيد الذي يتعين على المجتمع الدولي والدول الغربية والإقليمية أن يفعلوه هو مساعدة سوريا". وأوضح أن هذا الأمر نقطة محورية للسلام في المنطقة، ومن أجل سير الملف السوري في الاتجاه الصحيح.​​​​​​​

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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