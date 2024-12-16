ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، ادعاءه أن تل أبيب "تعمل على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين خلال هذا الشهر، لكن ربما تدخل حيّز التنفيذ قبل 20 يناير (كانون الثاني 2025) تاريخ دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض".

ووفق هيئة البث، فإنه "رغم استمرار الخلافات فإنهم في إسرائيل ما زالوا يقولون إن تقدماً ملموساً أُحرز أمام حماس والوسطاء، وإن محادثات متقدمة للغاية تجري".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "جميع التفاصيل في الاتفاق واضحة بالفعل والخلاف الأساسي هو حول عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأوضح أن "الخلافات على صعيد عدد المختطفين المقرر إطلاق سراحهم، كبيرة جداً"، وادّعى أن "حماس توافق على إطلاق سراح عدد قليل من المختطفين، بينما تطالب إسرائيل بمضاعفة العدد تقريباً".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.