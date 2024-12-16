سياسة
2 دقيقة قراءة
وفد إسرائيلي في الدوحة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ودفع مفاوضات تبادل الأسرى
أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين، بأنّ وفداً إسرائيلياً سافر إلى قطر "بتفويض محدود" على وقع مفاوضات وصفتها بالمتقدمة جداً مع حركة حماس، للدفع نحو صفقة لتبادل الأسرى.
وفد إسرائيلي في الدوحة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ودفع مفاوضات تبادل الأسرى
وفد إسرائيلي في الدوحة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ودفع مفاوضات تبادل الأسرى / صورة: AA
16 ديسمبر 2024

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، ادعاءه أن تل أبيب "تعمل على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين خلال هذا الشهر، لكن ربما تدخل حيّز التنفيذ قبل 20 يناير (كانون الثاني 2025) تاريخ دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض".

ووفق هيئة البث، فإنه "رغم استمرار الخلافات فإنهم في إسرائيل ما زالوا يقولون إن تقدماً ملموساً أُحرز أمام حماس والوسطاء، وإن محادثات متقدمة للغاية تجري".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "جميع التفاصيل في الاتفاق واضحة بالفعل والخلاف الأساسي هو حول عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأوضح أن "الخلافات على صعيد عدد المختطفين المقرر إطلاق سراحهم، كبيرة جداً"، وادّعى أن "حماس توافق على إطلاق سراح عدد قليل من المختطفين، بينما تطالب إسرائيل بمضاعفة العدد تقريباً".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us