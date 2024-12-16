وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين، إن "الحوثيين أخذوا على عاتقهم باسم كل المحور الإيراني، مهمة شن الهجمات ضد إسرائيل بعد انهيار نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد في سوريا، والضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان"، حسب تعبيرها.

وذكرت الهيئة أن إجماعاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يدعو لضرورة مهاجمة اليمنيين بعد سلسلة من الهجمات، "إذ أطلق الحوثيون الأسبوع الماضي 6 طائرات مسيّرة وصاروخين باليستيين تجاه إسرائيل".

ونقلت الهيئة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنه "من الضروري العمل ضد التهديد القادم من اليمن، وهذا يتطلب تحويل الاهتمام الاستخباراتي وإعداد تشكيلات عملياتية لهذا الغرض"، وقالت إن قرار الهجوم على الحوثيين "أصبح في انتظار موافقة القيادة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "الحوثي" أن قواتها هاجمت هدفاً عسكرياً في منطقة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص في أثناء توجههم إلى الملاجئ بتل أبيب ومدن ومناطق أخرى وسط البلاد "إثر إطلاق صاروخ من اليمن".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعدّ كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارّة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.