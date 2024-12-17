وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إنه تم "تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم" مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

وأشار البيان إلى فتح تحقيق في مقتل العسكريين لتحديد ملابسات الجريمة.

وتحدثت تقارير عن أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى نحو الساعة السادسة صباحاً.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء الروسية (تاس) نقلاً عن مصادر أمنية: "حسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".

وذكرت قناة بازا المقربة من أجهزة الأمن الروسية، على تليغرام، أن الضحيتين هما عسكريان روسيان.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث أضراراً ألحقها الانفجار بمدخل المبنى ونوافذ فيه.

وشغل كيريلوف (54 عاماً) منصبه منذ عام 2017، وأُدرج اسمه في قوائم العقوبات الغربية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.