سياسة
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بقوة 7.4 درجة.. زلزال قوي يضرب المحيط الهادئ ويسبب أضراراً كبيرة
ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر العاصمة بورت فيلا في جزيرة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في المباني، بما في ذلك مبنى يضم سفارات دولية.
بقوة 7.4 درجة.. زلزال قوي يضرب المحيط الهادئ ويسبب أضراراً كبيرة
زلزال قوي يضرب بورت فيلا في فانواتو ويسبب أضراراً كبيرة. / صورة: RNZ
17 ديسمبر 2024

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضراراً واضحة في المبنى الذي يضم بعثات دبلوماسية لعدة دول، من بينها السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والنيوزيلندية، حيث تهشمت النوافذ وسقطت أعمدة خرسانية.

وعلى الرغم من الأضرار المادية، فإنه لم ترِد تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن. وبعد الزلزال أطلق نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) تحذيراً أولياً، ولكنه سرعان ما رُفِع بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن زوال خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لا يوجد تهديد بتسونامي في الأراضي التابعة للولايات المتحدة، مثل جوام وساموا.

وتسبب الزلزال في اضطراب واسع في العاصمة بورت فيلا، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان، فيما تصدع بعض الأبنية، بما في ذلك المباني الحكومية والتجارية.

ورغم التأثيرات المدمرة للزلزال على العاصمة، فإن السلطات المحلية لم تُشِر بعدُ إلى وقوع إصابات أو وَفَيَات، فيما تُواصِل فِرَق الإنقاذ تقييم الأوضاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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