وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية حيدت 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا.

كما أفادت الوزارة بتحييد الجيش التركي إرهابيين اثنين في منطقة عمليات "القفل-المخلب" شمال العراق، مؤكدة مواصلة القوات التركية بكل حزم مكافحة الإرهاب في مصدره.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.