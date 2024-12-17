وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من بلدتي سلواد شرق رام الله وعبوين شمال رام الله، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اختطفت صباح اليوم، شاباً من مدينة جنين خلال مروره بمركبة قرب ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

أما غربي بيت لحم، فقد ذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي نحالين وحوسان وداهمت عدداً من المنازل، واقتادت نحو 35 فلسطينياً إلى ساحة جامع أبو بكر الصديق في حوسان، واحتجزتهم وسط البرد القارس، وأخضعتهم لتحقيق ميداني قاس، قبل أن تطلق سراحهم".

وفي جنين، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة جبع جنوبي المدينة وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها.

وإلى طوباس، تسللت وحدات خاصة إلى منطقة "الثغرة" في الجهة الشرقية من المدينة، وداهمت منزلاً، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير شرق طوباس، إلى المدينة.

وانتشر جنود الاحتلال في المنطقة، بالتزامن مع سماع صوت إطلاق نار متقطع.

هدم منشآت زراعية

وامتدت الاقتحامات الإسرائيلية إلى بلدة دير بلوط غرب سلفيت، حيث قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المريج شمال البلدة، برفقة خمس جرافات عسكرية، وتوجهت إلى بركسات ومنشآت مقامة على مساحة تقارب 5 دونمات، تعود ملكيتها إلى رجل فلسطيني.

وهدمت قوات الاحتلال منشأة (منجرة)، وأنذرت بهدم منزل زراعي وبئر مياه ومنشأة زراعية تحتوي على ما يقارب 10 آلاف طير دجاج، خلال ساعات، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى البركسات والمنشآت لمساعدة أصحابها، وفق ما أفادت "وفا".

كما احتجزت قوات الاحتلال، فلسطينياً يعمل على "جرافة" في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. فيما قال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي لـ"وفا"، إن جيش الاحتلال احتجز "جرافة تابعة للبلدية وسائقها في أثناء عمله في تسوية أرض قرب الملعب البلدي في منطقة قطان الحصن شرق البلدة".

وبموازاة الإبادة المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 812 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و450.