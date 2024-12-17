وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا المشروع يعزز صادرات الصناعات الدفاعية التركية، ويدعم في الوقت ذاته تطوير القدرات الدفاعية لدولة كوسوفو الصديقة والشقيقة.

وأعربت الشركة عن فخرها بالإسهام في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال هذا العقد الذي يعد خطوة مهمة في إطار العلاقات الثنائية، ودعم قطاع الصناعات الدفاعية المشترك.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق في العاصمة الكوسوفية بريشتينا بحضور رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والمدير العام للشركة إلهامي كيليش.

ووفقاً للاتفاق الموقع، فإنه إلى جانب توفير آلات الإنتاج، سيجري تدريب الموظفين، وإجراء صيانة للآلات لفترة محددة، بالإضافة إلى تقديم أنظمة لاختبار الجودة ومعايرة المعدات.

كما أُشير إلى أن المصنع، بعد تشغيله، سيعمل بوصفه مؤسسة عامة وعلامة تجارية محلية 100% تابعة لجمهورية كوسوفو.

وأعرب رئيس الوزراء ألبين كورتي عن آرائه قائلًا: "أجرينا تدريبات مع الجيش التركي، وابتعنا المعدات والذخيرة والأسلحة التي تنتجها تركيا، والآن حان الوقت لنُنتجها معاً في بلدنا".