جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إنه بحث مع دير لاين تطور الأوضاع في سوريا، مضيفاً: "نتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة إنشاء إدارة تشاركية في سوريا خصوصاً للحفاظ على وحدة أراضيها".

وأكد الرئيس التركي أن سوريا بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للنهوض مجدداً.

وأضاف: "من الضروري إخراج سوريا من وحل الإرهابيين مثل داعش وPKK الإرهابيين"، مشدداً على أن "تركيا لن تسمح للتنظيمات الإرهابية بزعزعة الاستقرار في سوريا".

وتابع: "بصفتنا عضواً في حلف الناتو، نقول إنه لا بد من محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وحث الرئيس التركي دول الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم اللازم في ما يتعلق بالبنية التحتية لسوريا في المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا السياق إلى أن تركيا عملت بشكل دؤوب إلى جانب السوريين في شمال البلاد.

وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس أردوغان: "لا ينبغي لمصالحنا المشتركة أن تكون رهينة خطط عقيمة لبعض أعضاء الاتحاد".

وأعرب عن أمله في أن تُتخَذ قرارات في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتسريع عمليات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى أن يتحقق الإعفاء الكامل.

وأضاف: "هناك حاجة إلى علاقة مؤسساتية أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، ونحن بصفتنا دولة مرشحة لدينا هذه الإرادة".

إشادة أوروبية بالدور التركي

من جهتها، أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية استعداداً لدعم سوريا في مرحلة "التعافي" عبر توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والبنى التحتية.

ونوهت بأن "دبلوماسيينا سيعودون إلى دمشق، ولدينا ممثلون للجهات الإنسانية هناك"، موضحةً أن دول الاتحاد الأوروبي حافظت على حضورها في سوريا دون تواصل أو تمويل للنظام المنهار.

وبشأن رفع العقوبات الاقتصادية، قالت دير لاين: "سنبدأ حواراً حول تخفيف العقوبات المفروضة على النظام المنهار"، مضيفةً: "سنرفع العقوبات عندما نرى انتقالاً سلمياً في الميدان".

كما أكدت ضرورة أن تكون عودة اللاجئين "طوعية وآمنة كلياً وتتوفر فيها كل الشروط اللازمة للعودة".

وأشادت المسؤولة الأوروبية بالدور المهم الذي لعبه الرئيس أردوغان في عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وأكدت أنه "يجب أن نُبقي على التعاون معاً لمكافحة الإرهاب في شرق سوريا"، منوهةً بأن "مخاوف تركيا الأمنية يجب أن تؤخَذ بعين الاعتبار".