سياسة
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الخارجية التركية: لا ينبغي للتطورات الأخيرة في المنطقة إشغالنا عن إبادة غزة
أكدت وزارة الخارجية التركية ضرورة أن لا تُشغِل التطورات الأخيرة في المنطقة المجتمع الدولي عن تجاهل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الخارجية التركية: لا ينبغي للتطورات الأخيرة في المنطقة إشغالنا عن إبادة غزة
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
17 ديسمبر 2024

وقالت الخارجية التركية، في بيان اليوم الثلاثاء، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة، إنه "لا ينبغي للتطورات الأخيرة في منطقتنا أن تدفع المجتمع الدولي إلى تجاهل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأوضحت أنه في الأيام الأخيرة، كثف الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرةً إلى استشهاد "المئات من الفلسطينيين الأبرياء في هجمات على المباني المدرسية ومخيمات اللاجئين".

وأضاف البيان أنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهل استخدام إسرائيل التجويع والأمراض المُعدية سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني من خلال منع توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية في غزة"، مؤكداً أن "تركيا تريد أن يسود السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقتنا".

وجدد بيان الخارجية التركية دعوة أنقرة "إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لضمان تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار الفوري والوصول الإنساني من دون انقطاع إلى المنطقة"، مضيفاً أن أنقرة "ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والكرامة الإنسانية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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