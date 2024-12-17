سياسة
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روسيا تشن "هجوماً كثيفاً" في كورسك وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة بأوكرانيا
كشف القائد العام للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، عن أن روسيا أطلقت "هجوماً كثيفاً" في منطقة كورسك الروسية، مستعينةً بقوات كورية شمالية، سعياً لإخراج الجنود الأوكرانيين منها.
روسيا تشن "هجوماً كثيفاً" في كورسك وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة بأوكرانيا
القوات الروسية تشن هجماتها المضادة لاستعادة سيطرتها على الأراضي التي توغلت فيها القوات الأوكرانية في محافظة كورسك / صورة: AP
17 ديسمبر 2024

وقال سيرسكي في خطاب أمام مسؤولين محليين: "على مدى ثلاثة أيام متواصلة، ينفّذ الجيش عمليات هجومية مكثفة في منطقة كورسك، مستعيناً بشكل نشط بوحدات في الجيش الكوري الشمالي".

وأورد أن "المرتزقة الكوريين الشماليين تكبدوا بالفعل خسائر كبيرة. يصمد المدافعون الأوكرانيون ويدمرون عناصر العدو ومعداته"، وأفاد بأن "الوضع الأكثر صعوبة" هو حالياً في محيط كوراخوفي ومدينة التعدين بوكروفسك.

وأضاف سيرسكي أن "الوضع العملياتي والاستراتيجي يبقى صعباً" عبر خط الجبهة البالغ طوله 1170 كيلومتراً، بعد يوم على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوّاته "تتحكّم في المجريات على طول خطّ الجبهة".

سيطرة على بلدة أوكرانية

من جهته، أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على بلدة جديدة في الشرق الأوكراني هي غانيفكا، وأكّدت وزارة الدفاع السيطرة على هذه البلدة الواقعة على أقلّ من عشرة كيلومترات من جنوب مدينة كوراخوفي التي تقع قرب حقل كبير لليثيوم، وهو من خامات المعادن النادرة.

يأتي هذا الإعلان غداة إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقدّم قوّاته "التي تتحكّم في المجريات على طول خطّ الجبهة"، كما أعلن في خطاب أمام اجتماع لمسؤولي وزارة الدفاع أن جيشه استولى على 189 بلدة أوكرانية في 2024.

وقال وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف إن روسيا استولت على 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية وهي تتقدّم حالياً بوتيرة "30 كيلومتراً مربعاً في اليوم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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