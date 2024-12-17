سياسة
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استعدادات للمغادرة.. أقمار صناعية تظهر تفكيك روسيا منظومة "إس 400" في سوريا
أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفكيك القوات الروسية أجزاء من منظومة الدفاع الجوي "إس 400"، في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، تمهيداً لنقلها.
استعدادات للمغادرة.. أقمار صناعية تظهر تفكيك روسيا منظومة "إس 400" في سوريا
طائرة عسكرية روسية تغادر قاعدة حميميم العسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا / صورة: Reuters
17 ديسمبر 2024

وبيّنت صور الأقمار الصناعية استعداد القوات الروسية لمغادرة قواعدها العسكرية في سوريا.

وتُظهر الصور وجود طائرتي شحن عسكري من طراز "أي إن-124" في قاعدة حميميم، إذ كانت مقدمتا الطائرتين مرفوعتين استعداداً لتحميل الشحنات، بالتزامن مع تفكيك أجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس 400".

ومنذ سقوط نظام حزب البعث في سوريا يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تواصل روسيا سحب وحداتها العسكرية المتمركزة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك دمشق وحمص ومدن أخرى، إلى قاعدة حميميم الجوية.

وأمس الاثنين، أعلنت الرئاسة الروسية أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن وضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وتضم قاعدة حميميم التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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