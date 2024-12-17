سياسة
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"القسام" تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة والاحتلال يقر بمقتل 2 جنوباً
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود إسرائيليين واستهداف ناقلة جند في مخيم جباليا شمالي غزة، في وقت أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه وجندي خلال المعارك جنوبي القطاع.
"القسام" تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة والاحتلال يقر بمقتل 2 جنوباً
كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين خلال الاشتباك مع قوة راجلة من المسافة صفر شمالي غزة / صورة: Reuters
17 ديسمبر 2024

وقالت كتائب القسام، في بيان، إن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غربي معسكر جباليا، وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، وشوهدت الطائرات المروحية (الإسرائيلية) تُخلي القتلى والمصابين".

وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أنها دمرت "ناقلة جند صهيونية (إسرائيلية) بعبوة شواظ وسط مخيم جباليا".

وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا".

من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بأن "الرائد (احتياط) موشيكو روزنفالد، 35 عاماً، قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107 بلواء ناحال، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة"، مضيفاً أنه "في الحادث ذاته قُتل جندي سيُنشر اسمه لاحقاً".

وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب إلى 819 ضابطاً وجندياً، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

وبشكل يومي، تعلن كتائب القسام استهدافها جنوداً إسرائيليين وآليات عسكرية متوغلة في القطاع، وتوثق جانباً من تلك العمليات بالصوت والصورة، فيما تتكتم تل أبيب، وفق مراقبين، على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها داخل القطاع الذي بدأت باجتياحه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم مرور أكثر من 14 شهراً على الإبادة الإسرائيلية، لم تتمكن تل أبيب من القضاء على كتائب القسام، رغم أنها حددت ذلك هدفاً رئيسياً لحربها على القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالاً ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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