سياسة
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أردوغان يلتقي أمير قطر ويدعو المجتمع الدولي للتعاون على إعادة إعمار سوريا
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب.
أردوغان يلتقي أمير قطر ويدعو المجتمع الدولي للتعاون على إعادة إعمار سوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المجمع الرئاسي بأنقرة / صورة: AA
17 ديسمبر 2024

وحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، قال الرئيس أردوغان خلال الاجتماع، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب والحكومة السورية لحماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها وبنيتها الموحدة.

كما دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى التعاون في عملية إعادة إعمار سوريا.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تقاتل التنظيمات الإرهابية كافة لحماية أمنها القومي وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا بشكل عاجل، لافتاً إلى أن هذه المعركة ستستمر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

ومنذ سقوط النظام السوري وانهياره بالكامل، سعى تنظيم PKK/YPG الإرهابي للاستفادة من حالة عدم الاستقرار والفراغ السياسي في بعض المناطق.

وفي اليوم الأول من عملية فجر الحرية في وقت سابق من الشهر الجاري، تمكّن الجيش الوطني السوري من تحرير مركز مدينة تل رفعت من قبضة تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وبتحرير مدينة منبج المحاذية، جرى تطهير المنطقة التي كانت تُعد أكبر معقل للإرهابيين من عناصر PKK/YPG الإرهابي غرب نهر الفرات.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاماً ضد تركيا، كان تنظيم PKK الإرهابي المدرج بوصفه منظمة إرهابية من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بما في ذلك النساء والأطفال والرضّع وكبار السن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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