واحتفت مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية بإطلاق منصة TRT فارسي في حفل بالعاصمة أنقرة، لتعود بالنفع على المنطقة جمعاء.

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون خلال حفل إطلاق المنصة الجديدة: "يجب علينا دوماً السعي وراء الحقيقة، وTRT فارسي هي مناط طريقنا نحوها".

وتابع ألطون: "نعاني من تحيّزات الغرب ويجب التصدي لاحتكاره المعلومات" مشدداً على أنه "لا ينبغي لنا أن نسمح للدعاية الإرهابية بالظهور في وسائل التواصل".

بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT محمد زاهد صوباجي خلال حفل إطلاق منصة TRT فارسي في أنقرة: "نعمل على مدار الساعة لتوسعة تغطيتنا الإعلامية الدولية".

وأضاف صوباجي: "عملنا بشكل متواصل لمنع احتكار المعلومات والأخبار حول العالم"، متابعاً: "اتخذنا خطوات استراتيجية في القطاع الرقمي ونعمل بجد لأداء واجبنا الإنساني".