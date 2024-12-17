سياسة
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في ذكرى مولانا.. أردوغان: نبذل جهوداً كبيرة من أجل السلام للبشرية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تبذل جهوداً كبيرة من أجل السلام والازدهار والرخاء للبشرية جمعاء، مشدداً على اتِّباع نهج "مولانا" جلال الدين الرومي.
في ذكرى مولانا.. أردوغان: نبذل جهوداً كبيرة من أجل السلام للبشرية
الرئيس التركي يشدد في ذكرى وفاة الرومي على بذل بلاده جهوداً كبيرة من أجل سلام البشرية / صورة: AA
17 ديسمبر 2024

جاء ذلك في رسالة تُليت خلال مراسم إحياء الذكرى الـ751 لوفاة المتصوف جلال الدين الرومي المعروف بـ"مولانا"، في مركز "مولانا" الثقافي بولاية قونيا وسط تركيا.

وأضاف أردوغان: "إننا، مثل الفرجار، نضع قدماً على وطننا ونسافر بالأخرى حول العالم، منتهجين نهج مولانا، ونبذل جهوداً كبيرة من أجل السلام والهدوء والرخاء للبشرية".

وشدد الرئيس التركي كذلك على أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لحماية حقوق المظلومين ووقف الدماء المسفوكة في المنطقة، ومن أجل السلام والازدهار والرخاء للبشرية جمعاء.

وقال إن العالم أجمع يتابع بكل تقدير "نضالنا الممتد من قره باغ إلى فلسطين، ومن أوكرانيا إلى سوريا، ومن البلقان إلى إفريقيا".

وأكد ثقته بأن كل خطوة من أجل خير البشرية وإقامة العدل ومن أجل السلام والصداقة، ستصل إلى وجهتها بعون الله.

وتُحيا ذكرى وفاة الرومي بين 7 و17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويشارك في المراسم آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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