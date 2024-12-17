وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أنه يجب عدم السماح للمجموعات الإرهابية باستغلال العملية الانتقالية في سوريا.

وشدد يلدز على أن تنظيم PKK الإرهابي وامتداده السوري تنظيم PYG لا يزال يشكل "تهديداً خطيراً ليس على سلامة سوريا فحسب، بل أيضاً على الأمن القومي التركي والمنطقة".

وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال المجموعات الإرهابية للوضع الميداني في سوريا ولحماية حدودها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.