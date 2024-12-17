سياسة
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وزير الخزانة والمالية التركي: قطر شريك اقتصادي ودبلوماسي لا غنى عنه
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في كلمة الثلاثاء، خلال مشاركته في فاعلية الاحتفال باليوم الوطني القطري في سفارة الدوحة بالعاصمة أنقرة، "إن دولة قطر هي شريك لا غنى عنه" بالنسبة إلى بلاده على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي والأمن الإقليمي.
وزير الخزانة والمالية التركي: قطر شريك اقتصادي ودبلوماسي لا غنى عنه
 وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك / صورة: AA
17 ديسمبر 2024

وهنأ شيمشك قطر بهذه المناسبة، مؤكداً أن "الإرادة السياسية المشتركة وروابط الأخوة العميقة بين البلدين تضمن بناء التعاون الثنائي على أسس متينة".

ولفت إلى أن "البلدين الصديقين يقفان دائماً جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة ويظهران تضامناً فريداً".

وأوضح أن أقرب مثال على هذا التضامن ظهر بعد الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية بتاريخ 6 فبراير/شباط 2023. وأشار إلى أن تركيا "تتمتع بالقدرة على أن تصبح مركزاً لوجستياً على نطاق عالمي".

والثلاثاء، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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