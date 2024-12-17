وهنأ شيمشك قطر بهذه المناسبة، مؤكداً أن "الإرادة السياسية المشتركة وروابط الأخوة العميقة بين البلدين تضمن بناء التعاون الثنائي على أسس متينة".

ولفت إلى أن "البلدين الصديقين يقفان دائماً جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة ويظهران تضامناً فريداً".

وأوضح أن أقرب مثال على هذا التضامن ظهر بعد الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية بتاريخ 6 فبراير/شباط 2023. وأشار إلى أن تركيا "تتمتع بالقدرة على أن تصبح مركزاً لوجستياً على نطاق عالمي".

والثلاثاء، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب.