سياسة
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واشنطن: نتفهم مخاوف تركيا المشروعة حول التهديد الإرهابي لتنظيم PKK بسوريا
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية, على لسان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنها "تتفهم المخاوف المشروعة" لتركيا بخصوص التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيم PKK شمالي سوريا.
واشنطن: نتفهم مخاوف تركيا المشروعة حول التهديد الإرهابي لتنظيم PKK بسوريا
أحد الأنفاق التي يحفرها إرهابيو "PKK/ YPG" في المناطق التي يحتلونها بسوريا / صورة: AA
17 ديسمبر 2024

وحول التهديد الذي يشكله تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا، قال ميلر: "مع تصاعد الصراع في شمال سوريا في هذه المرحلة فإننا نتفهم مخاوف تركيا المشروعة بشأن التهديد الإرهابي الذي يشكله PKK".

وقال ميلر إنهم يتفهمون "مخاوف تركيا المشروعة للغاية" بشأن وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا، مشدداً على أن الولايات المتحدة تتحدث مع الحكومة التركية حول هذه المخاوف و"تحاول إيجاد طريقة للمضي قدماً".

وأضاف: "يمكننا القول إن ما نرغب برؤيته هو تشكيل حكومة وطنية سورية تضم جميع المكونات العرقية داخل سوريا".

ورداً على سؤال حول النظام السياسي الجديد الذي سيجري إنشاؤه في سوريا، قال ميلر: "هذا قرار يتخذه الشعب السوري، وليس الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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