وشهد قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، تصعيداً إسرائيلياً جديداً، إذ استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مختلفة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة خمسة آخرين في قصف بواسطة طائرة مسيّرة، وأدى إلى استشهاد امرأة وإصابة آخرين، بينهم أطفال، استهدف خيمة نازحين بمنطقة المواصي.

وفي شمال غزة استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً يعود إلى عائلة بطاح بالقرب من مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، بينهم أطفال.

وفي شمال القطاع أيضاً شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين على محيط مدرسة النزلة للبنين غربي جباليا، فيما أطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف تجاه حي تل الزعتر بمخيم جباليا، وفق شهود عيان.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية من طراز أباتشي النار تجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

أما في مدينة غزة فأشار شهود عيان إلى أن مسيّرات إسرائيلية فتحت نيرانها على منازل الفلسطينيين في حييّ الشيخ رضوان والزيتون شمال وجنوب المدينة دون الحديث عن إصابات.

نيران في "كمال عدوان" لليوم الثاني

قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إنّ آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة استهدفت المستشفى شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة فيه.

وأضاف في فيديو من أمام القسم الذي ظهر الدخان ينبعث منه، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "فوجئنا بدخول الآليات والجرافات إلى محيط مستشفى كمال عدوان الذي سبقه استهداف مخيف لمنازل المواطنين في محيط المستشفى، وكنا نسمع إطلاق النيران والقذائف دون أن نتمكن من عمل شيء".

وأردف أبو صفية: "جرى إطلاق النار بشكل مفاجئ وجنوني على المستشفى بكل أنواع الأسلحة"، مشيراً إلى "تعمد الآليات الإسرائيلية استهداف قسم العناية المركزة، وكانت تطلق النيران تجاهه بشكل واضح".

وتابع: "قمنا بأعجوبة بإخلاء المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي من قسم العناية المركزة واشتعلت النيران داخله"، مشيراً إلى أنه "القسم الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة".

وفي وسط القطاع أصدر مستشفى العودة بياناً قال فيه إنّ فلسطينيين أصيبا جراء استهداف مسيّرات إسرائيلية محيط منتزه شمال شرق مخيم النصيرات.

تهديدات إنسانية

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن إسرائيل تواصل رفض السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في شمال غزة.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، رُفضت 38 محاولة لإيصال المساعدات عبر الأمم المتحدة، مما يزيد المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وذكر دوجاريك أن السلطات الإسرائيلية رفضت مرة أخرى 3 بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر.

وأضاف: "حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، رُفضت 38 منها ومُنعت اثنتان".

وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعياً إسرائيل إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.