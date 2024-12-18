ويحظر قانون أمريكي تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وتطالب الشكوى، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، بتطبيق القانون على إسرائيل التي "أعفيت منه بشكل غير قانوني".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.

وقال أحد المدّعين، وهو رجل أمريكي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إنّ عمّته استُشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، مشيراً إلى أن أسلحة أمريكية استُخدمت في تنفيذ الغارة.

وأضاف عسلي: "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".

من جهتهما، قال موظفان سابقان بوزارة الخارجية إنّ المسؤولين الأمريكيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تسمى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.