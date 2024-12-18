سياسة
3 دقيقة قراءة
استئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق للمرة الأولى بعد سقوط النظام
استأنف مطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء، رحلاته الداخلية بعد توقف دام عدة أيام عقب سقوط النظام السوري، إذ تستعد أولى الطائرات للإقلاع من دمشق متجهة إلى مطار حلب، في أول رحلة من هذا النوع منذ سقوط النظام.
استئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق للمرة الأولى بعد سقوط النظام
أول طائرة مدنية ستقلع اليوم من مطار دمشق إلى مطار حلب / صورة: AFP
18 ديسمبر 2024

وأعلن مدير المطار أنيس فلوح، عن استئناف العمل في المطار الذي يعتبر الأكبر في سوريا، بعد توقف استمر عدة أيام بسبب الأحداث الأخيرة، في خطوة هامة نحو استعادة الحركة الجوية في البلاد.

وأمس الاثنين، أعلن وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين شرم، أن “مطار دمشق الدولي” يستعد لاستقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع، مضيفاً أنه أعطى توجيهات لجميع العاملين في مطار دمشق بالعودة إلى العمل.

في السياق ذاته، باشرت إدارة “مطار حلب الدولي”، الذي يُعد ثاني أكبر مطار في سوريا، أعمالها ووضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المطار أمام حركة التجارة والمسافرين، فقد استكمل العاملون أعمالهم بترميم المطار وتأهيله، إضافة إلى تأمينه، واستبدال الأجهزة التي جرى الاستيلاء عليها من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وكان مطار دمشق أصدر سابقاً إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأصدر مطار حلب الدولي إشعاراً مماثلاً حتى مساء يوم 17 من الشهر ذاته.

وخرج مطار دمشق الدولي من الخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد تعرضه للقصف من القوات الإسرائيلية، مما تسبب في تعطيل حركة الطيران بشكل كامل. وقد شهد المطار توقفاً في عملياته لعدة أشهر، بينما كان يجري العمل على إصلاح الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية.

وتسبب توقف المطارات الرئيسية في سوريا خلال أكثر من عقد من الزمن، نتيجة الأزمة المستمرة منذ عام 2011، في فقدان عديد من الروابط الجوية مع العالم. ووفقاً لموقع "بلين سبوترز" لتتبع الطائرات، فإن أسطول الخطوط الجوية السورية يضم 12 طائرة، منها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20"، التي كانت تحلق إلى وجهات قريبة مثل بغداد، دبي، وبيروت، والدوحة.

وتعاني منظومة الطيران السوري من شيخوخة عالية، إذ يبلغ عمرها التشغيلي 24 عاماً، كما تأثرت الخطوط الجوية السورية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية التي منعت تحديث الأسطول وفتح خطوط جديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us