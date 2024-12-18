سياسة
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نتنياهو: الجيش سيبقى في منطقة جبل الشيخ السورية حتى نهاية 2025 على الأقل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستبقى في موقع جبل الشيخ الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل إلى ترتيب مختلف.
نتنياهو: الجيش سيبقى في منطقة جبل الشيخ السورية حتى نهاية 2025 على الأقل
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل الشيخ - أرشيف/ صورة: Reuters
18 ديسمبر 2024

وزار نتنياهو جبل الشيخ أمس الثلاثاء، للاستماع إلى إفادة بشأن العمليات مع قادة للجيش ومسؤولين أمنيين.

وقال في بيان صدر عن مكتبه: "نجري هذا التقييم من أجل اتخاذ قرار بشأن نشر جيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الموقع المهم لحين التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".

كما نقلت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو "أبلغ الجيش الاستعداد للبقاء في المنطقة العازلة وجبل الشيخ في سوريا حتى نهاية عام 2025".

واحتلت القوات الإسرائيلية جبل الشيخ عندما دخلت المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد هذا الشهر.

ووصف مسؤولون إسرائيليون الخطوة بأنها "محدودة وإجراء مؤقت لضمان أمن الحدود" لكنهم لم يشيروا إلى موعد محدد لاحتمال انسحاب القوات.

وأمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات الأسبوع الماضي بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.

وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973 ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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