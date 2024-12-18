سياسة
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وسط تطورات ميدانية في دونيتسك.. موسكو تتهم كييف باستخدام الفسفور الأبيض
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن قواتها سيطرت على قريتين قرب مدينة كوراخوف في دونيتسك شرق أوكرانيا، فيما زعمت الخارجية الروسية أن كييف استخدمت بشكل متكرر ذخائر الفسفور الأبيض عبر طائرات مسيّرة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وسط تطورات ميدانية في دونيتسك.. موسكو تتهم كييف باستخدام الفسفور الأبيض
Evacuation of civilians from outskirts of Kurakhove town / صورة:  Reuters Archive
18 ديسمبر 2024

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، نقلته وكالات الأنباء المحلية، إن قواتها سيطرت على قريتي ستاري تيرني وترودوفي، القريبتين جداً من مدينة كوراخوف شرق أوكرانيا، التي تتقدم فيها القوات الروسية بوتيرة سريعة منذ أسابيع عدة.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت بشكل متكرر ذخائر الفسفور الأبيض "حشوة ذاتية الاشتعال في قنابل تطلق من الطائرات المسيرة في سبتمبر/أيلول الماضي".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أجهزة إنفاذ القانون لديها أدلة على استخدام أوكرانيا لمثل هذه الذخائر محذرة من أن المتورطين في هذه الفظائع "سيلقون حتماً أقصى عقاب بموجب أحكام القانون".

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا، التي اتهمت روسيا من قبل باستخدام قنابل الفسفور أيضاً في هجماتها عليها.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة غانيفكا الموجودة على أقل من 10 كيلومترات من جنوب مدينة كوراخوف، التي تقع قرب حقل كبير لليثيوم، وهو من خامات المعادن النادرة.

وفي السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، في خطاب أمام اجتماع لمسؤولي وزارة الدفاع، أن موسكو سيطرت على 189 بلدة أوكرانية خلال عام 2024، مشيداً بتقدم قواته "التي تتحكم بالمجريات على طول خط الجبهة"، وفق تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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