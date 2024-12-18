سياسة
2 دقيقة قراءة
مؤكداً أهمية تعاون المجتمع الدولي.. أردوغان يبحث مع ماكرون الأوضاع في سوريا
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.
مؤكداً أهمية تعاون المجتمع الدولي.. أردوغان يبحث مع ماكرون الأوضاع في سوريا
صورة أرشيفية للقاء سابق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون / صورة: AA
18 ديسمبر 2024

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان إن الرئيس أردوغان أكد في الاتصال أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما أعرب عن سعادته بقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها هناك.

وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرنسوا غييوم، إن "فرنسا تستعدّ لتكون إلى جانب السوريين" بعيد وصوله إلى دمشق، حيث رُفع العلم الفرنسي للمرة الأولى في السفارة التي أُغلقت في 2012.

وأشار الرئيس أردوغان إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي في بدء العمل من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أهمية توفير شروط آمنة ومستدامة لبقائهم هناك، وإعادة إعمار سوريا، حسب ما ورد ببيان دائرة الاتصال.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us