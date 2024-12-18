وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان إن الرئيس أردوغان أكد في الاتصال أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما أعرب عن سعادته بقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها هناك.

وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرنسوا غييوم، إن "فرنسا تستعدّ لتكون إلى جانب السوريين" بعيد وصوله إلى دمشق، حيث رُفع العلم الفرنسي للمرة الأولى في السفارة التي أُغلقت في 2012.

وأشار الرئيس أردوغان إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي في بدء العمل من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أهمية توفير شروط آمنة ومستدامة لبقائهم هناك، وإعادة إعمار سوريا، حسب ما ورد ببيان دائرة الاتصال.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.