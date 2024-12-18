سياسة
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الناتو: نتولى دعم كييف بدلاً من أمريكا.. وموسكو: الحد من التسلح أصبح ماضياً
قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء، إن الحد من التسلح أصبح الآن من الماضي بسبب انعدام الثقة بين روسيا والغرب.
الناتو: نتولى دعم كييف بدلاً من أمريكا.. وموسكو: الحد من التسلح أصبح ماضياً
مساعدات عسكرية من حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا / صورة: Reuters 
18 ديسمبر 2024

وأوضح جيراسيموف أن موسكو لاحظت نشاطاً متزايداً لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من حدود روسيا، مضيفاً أن واشنطن أصبحت طرفاً مباشراً في الصراع في أوكرانيا بعد أن استهدفت كييف الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى.

كانت رويترز، قد نقلت أمس الثلاثاء، عن مصدر لم تسمه، أن حلف شمال الأطلسي تولى مهمة تنسيق المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا بدلاً من الولايات المتحدة مثلما كان مقرراً.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطوة اعتبرت على نطاق واسع أنها تستهدف حماية آلية الدعم في مواجهة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الذي يهاجم الحلف.

لكن دبلوماسيين يعترفون بأن تسليم المهمة للحلف قد يكون محدود التأثير نظراً لأن الولايات المتحدة في عهد ترمب ما زالت قادرة على التأثير بشك كبير في أوكرانيا من خلال خفض كبير في دعمها لأنها القوة المهيمنة في الحلف وتوفر أغلبية الأسلحة لكييف.

وسيتولى ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني القادم، وقال إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً، لكنه لم يحدد طريقة تحقيق ذلك. ودائماً ما انتقد ترمب حجم المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

ويقع مقر المهمة الجديدة لحلف الأطلسي لأوكرانيا في قاعدة أمريكية في مدينة فيسبادن الألمانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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