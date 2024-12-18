ومن المتوقع أن يُذكّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع، المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجموعة الثماني الذي استضافته إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي، ومساهمته الكبيرة في الجهود الإقليمية بشأن غزة.

ومن المنتظر أن يشدد فيدان في الاجتماع على ضرورة تقديم الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة ولبنان.

كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع، التقرير المرحلي لـ"D8"، وقبول ترشيح الأمين العام المقبل، وميزانية أمانة المجموعة.

ويأتي اجتماع مجلس وزراء الخارجية في إطار التحضير للقمة التي تستضيفها القاهرة، غداً الخميس، بمشاركة وفود دول المجموعة الثمانية، تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

ومن المقرر أن تعقد القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إسطنبول عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.