سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة فيدان.. غزة على أولويات اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـD8 بالقاهرة
يجتمع اليوم الأربعاء مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8"، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة الـ21 بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.
بمشاركة فيدان.. غزة على أولويات اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـD8 بالقاهرة
الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجموعة الثماني الذي استضافته إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي/ صورة: AA Archive
18 ديسمبر 2024

ومن المتوقع أن يُذكّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع، المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجموعة الثماني الذي استضافته إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي، ومساهمته الكبيرة في الجهود الإقليمية بشأن غزة.

ومن المنتظر أن يشدد فيدان في الاجتماع على ضرورة تقديم الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة ولبنان.

كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع، التقرير المرحلي لـ"D8"، وقبول ترشيح الأمين العام المقبل، وميزانية أمانة المجموعة.

ويأتي اجتماع مجلس وزراء الخارجية في إطار التحضير للقمة التي تستضيفها القاهرة، غداً الخميس، بمشاركة وفود دول المجموعة الثمانية، تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

ومن المقرر أن تعقد القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إسطنبول عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us