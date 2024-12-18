سياسة
2 دقيقة قراءة
فلسطين على جدوله.. أردوغان يتوجه إلى مصر الخميس للمشاركة في قمة الـD8
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في قمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8).
فلسطين على جدوله.. أردوغان يتوجه إلى مصر الخميس للمشاركة في قمة الـD8
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
18 ديسمبر 2024

جاء ذلك في منشور لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على منصة إكس، الأربعاء.

وقال ألطون إن القمة ستعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد". وأضاف أن الرئيس أردوغان سيشارك في جلسات خاصة حول فلسطين ولبنان تُعقد على هامش القمة.

كما سيعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين في القمة، وسيبحث معهم آخر التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة الملفين السوري والفلسطيني.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إسطنبول عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

ويجتمع اليوم الأربعاء مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8"، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة الـ21 بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us