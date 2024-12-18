جاء ذلك في منشور لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على منصة إكس، الأربعاء.

وقال ألطون إن القمة ستعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد". وأضاف أن الرئيس أردوغان سيشارك في جلسات خاصة حول فلسطين ولبنان تُعقد على هامش القمة.

كما سيعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين في القمة، وسيبحث معهم آخر التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة الملفين السوري والفلسطيني.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إسطنبول عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

ويجتمع اليوم الأربعاء مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8"، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة الـ21 بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.