سياسة
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أردوغان: نسير بخطوات واثقة نحو هدف تركيا العظمى التي تقود العصر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسير بخطوات واثقة نحو هدف تركيا العظمى، مشيراً إلى أن بلاده؛ حكومة وشعباً، تقف بثبات على الأرض وهي تسير نحو تحقيق ذلك.
أردوغان: نسير بخطوات واثقة نحو هدف تركيا العظمى التي تقود العصر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة له في حفل توزيع جوائز توبا وتوبيتاك للعلوم بأنقرة / صورة: AA
18 ديسمبر 2024

جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز "توبا" و"توبيتاك" للعلوم، اليوم الأربعاء، المقام بمركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة بالمجمّع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "إننا نسير بخطوات واثقة نحو هدف تركيا العظمى والقوية التي تقود العصر، وليس تركيا غير المواكبة للعالم"، مضيفاً: "نحن دولة وشعباً نقف بثبات على الأرض ونسير بخطوات ثابتة".

وأوضح الرئيس التركي: "كل التطورات التي تقع في منطقتنا وفي مقدمتها سوريا، تذكرنا بحقيقة أن تركيا أكبر مما نظن".

وأورد الرئيس التركي: "عززنا الموضع العالمي لبلادنا عن طريق تأسيس تكنولوجيا حاسوب "كوانتوم" وأجهزة إرسال متطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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