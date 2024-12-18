جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز "توبا" و"توبيتاك" للعلوم، اليوم الأربعاء، المقام بمركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة بالمجمّع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "إننا نسير بخطوات واثقة نحو هدف تركيا العظمى والقوية التي تقود العصر، وليس تركيا غير المواكبة للعالم"، مضيفاً: "نحن دولة وشعباً نقف بثبات على الأرض ونسير بخطوات ثابتة".

وأوضح الرئيس التركي: "كل التطورات التي تقع في منطقتنا وفي مقدمتها سوريا، تذكرنا بحقيقة أن تركيا أكبر مما نظن".

وأورد الرئيس التركي: "عززنا الموضع العالمي لبلادنا عن طريق تأسيس تكنولوجيا حاسوب "كوانتوم" وأجهزة إرسال متطورة".