سياسة
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أردوغان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني بأنقرة ويعقدان اجتماعاً ثنائياً
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اجتماع ثنائي على مستوى الوفود.
أردوغان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني بأنقرة ويعقدان اجتماعاً ثنائياً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل بالعاصمة أنقرة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمراسم رسمية / صورة: AA
18 ديسمبر 2024

ووصلت سيارة ميقاتي المجمع الرئاسي برفقة فرسان الخيالة الرئاسي وكان في استقباله الرئيس أردوغان عند بوابته، قبل أن يسيرا إلى مكان الاستقبال الرسمي.

وضمن مراسم الاستقبال الرسمي أطلقت المدفعية 21 قذيفة، بينما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا ولبنان .

وحيّا ميقاتي حرس الشرف، وبعدها جرى تقديم الوفود بشكل متبادل، ثم التقط الزعيمان صورة تذكارية على الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان وميقاتي، مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اجتماع ثنائي وعلى مستوى الوفود، وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف ميقاتي.

وشارك في حفل الاستقبال من الجانب التركي وزراء، الدفاع يشار غولر، والبيئة والتغيير المناخي مراد قوروم، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي،

كما شارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس المخابرات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج، ووالي أنقرة واصيب شاهين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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