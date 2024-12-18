جاء ذلك في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية تركية.

واستنكر فيدان مواصلة إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية من خلال قتلها بوحشية لآلاف الفلسطينيين، ولفت إلى أن الأضرار المادية والخسائر التي تسببت بها تقدر بمليارات الدولارات، مؤكداً حاجة غزة ولبنان إلى جميع أشكال الدعم.

وقال فيدان: "في هذا الإطار، تقف تركيا إلى جانب أشقائها، ومستعدة لتقديم خبراتها وقدراتها". كما شدد على أن "تركيا تدعم وتشجع مفهوم الملكية الإقليمية وأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة تضامن دول المنطقة، وخاصة مصر وإيران العضوين في المنظمة ضد موقف إسرائيل العدواني، مبيناً أن المجموعة متأخرة في إظهار إمكاناتها الحقيقية.

ولفت إلى أن الشباب لهم دور مهم في هذا الصدد، مشدداً على ضرورة بذل جميع الأعضاء جهداً منسقاً لزيادة التعاون من أجل إظهار الإمكانات الكاملة للمنظمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، برئاسة مصر.

وتضم المجموعة: تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، وتأسست في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

ودول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، وفق تصريحات سابقة لمفوض مصر لدى منظمة الدول الثماني السفير راجي الإتربي.