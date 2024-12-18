وأوضحت "القسام" في سلسلة منشورات لكتائب القسام، عبر قناتها على منصة "تليغرام"، أن مقاتليها تمكنوا من "الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء، وسط مخيم جباليا".

وأضافت: "تمكنّا من الإجهاز على جندي صهيوني بجوار دبابة ميركفاه، والاستيلاء على سلاحه، وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا".

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا من "قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة بمنطقة التوام". وقالت القسّام، إن مقاتليها فجروا ناقلة جند بعبوة "شواظ" قرب مسجد عماد عقل، شرق مخيم جباليا.

من جهتها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صوراً تظهر قصف مقاتليها مدينة عسقلان ومستوطنات في منطقة غلاف غزة بصواريخ غراد. وأظهرت الصور عملية تجهيز الصواريخ داخل أحد الأنفاق قبل إطلاقها.

كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بوسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقالت إن مقاتليها سيطروا أيضاً على مسيّرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة في وسط غزة.

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور 14 شهراً على الإبادة الإسرائيلية بغزة، إلا أن تل أبيب تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولاسيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.