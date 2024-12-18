وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية، أن المواطن كاتسون صبحي حسن (47 عاماً)، من بلدة قصرة جنوب نابلس، توفي متأثراً بإصابةٍ برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة، الثلاثاء، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة حسن بعيار ناري في الصدر أثناء وجوده على سطح منزله، نقل إلى مستشفى في نابلس على إثرها".

وباستشهاد حسن، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 816 منذ وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

في سياق متصل، قالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا فلسطينيين على أطراف قرية برقا شرق رام الله في الضفة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، حسب وكالة وفا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.