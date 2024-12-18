سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة الاحتياجات العاجلة في سوريا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن توفير الاحتياجات العاجلة للشعب السوري هو الأولوية في الفترة الحالية
فيدان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة الاحتياجات العاجلة في سوريا
  وزير الخارجية التركي يدعو لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة الاحتياجات العاجلة في سوريا   / صورة: AA
18 ديسمبر 2024

وأوضح الوزير التركي في مقابلة على قناة الجزيرة بُثت الأربعاء: "في الوقت الحالي، توجد أيضاً مشاكل مؤسسية، وقد انهارت المؤسسات والخدمات العامة للأسف. لذلك، من الضروري إعادة تشغيلها مرة أخرى".

وفيما يتعلق بادعاءات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب حول دور تركيا في تغيير السلطة في سوريا، قال فيدان "لا نستطيع أن نسمي ذلك استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً أن نصور ما يحدث في سوريا بهذا الشكل. إن ذلك من شأنه عدم احترام إرادة الشعب السوري".

وأضاف: "بالنسبة إلى الشعب السوري، هذا ليس هيمنة على السلطة. أعتقد أنه إذا كان هناك أي مهيمن، فهو إرادة الشعب السوري التي تتولى زمام الأمور الآن".

وحذر فيدان أيضاً من أن ثقافة الهيمنة دمرت المنطقة، وقال: "لا ينبغي أن تكون هناك هيمنة تركية، ولا هيمنة فارسية، ولا هيمنة عربية. وعلينا جميعاً أن نبني التعاون معاً".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تنفيذ تركيا عملية عسكرية في سوريا ضد أذرع تنظيم PKK الإرهابي، أوضح فيدان أنه توجد إدارة جديدة في دمشق، وأشار إلى أن هذا الموضوع في المقام الأول أمر يخص الإدارة الجديدة وإذا جرى حله فلن توجد حاجة لتدخل تركيا.

وأضاف "لذا، أعتقد أنه إذا جرت معالجة هذه القضية بشكل صحيح، فلن يكون هناك سبب يدعونا للتدخل". وشدد فيدان على أن الإدارة الجديدة يجب أن تتولى السيطرة الكاملة على سوريا.

وأشار فيدان إلى أن الوجود العسكري التركي في سوريا له هدفان، الأول منع المزيد من الهجرة الجماعية إلى تركيا، والهدف الثاني مكافحة الإرهاب، مشدداً على أنه لن يوجد سبب لبقاء تركيا في سوريا إذا جرى حل هاتين القضيتين، وأفاد بحدوث خطوات صحيحة في هذا الاتجاه.

وقال فيدان إن الإدارة الجديدة في سوريا يُنظر إليها على أنها المحاور الشرعي، وقد بدأ التواصل معها، مذكّراً بأن سفارة تركيا في دمشق عادت إلى العمل مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us