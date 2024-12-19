وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير جديد ركّز على مسألة المياه، إن "السلطات الإسرائيلية فرضت عمداً على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية مصمّمة على تدمير جزء من السكّان، من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بما يكفي".

وأضافت أن هذه القيود أدّت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات.. ومن المحتمل أن يستمر عداد الوفيات"، واعتبرت أنه "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 (بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر)، عمدت السلطات الإسرائيلية على عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".

وتطرّق التقرير بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة "حرماناً متعمداً من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة".

كما أوقفت إسرائيل "ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود.. ومواد معالجة المياه، وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية".

وخلُص التقرير إلى "وجود قصد للإبادة من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإنّ هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرمانها المتعمد سكان قطاع غزة من المياه، في إبادة جماعية ممنهجة للفلسطينيين بالقطاع.

"سوء تغذية وجفاف"

وفقاً للتقرير أصيب مئات آلاف الفلسطينيين بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبّب بها أو ساهم فيها، ومنها الإسهال والتهاب الكبد الوبائي وأمراض جلدية والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.

وأكد التقرير أنّ الحرمان من المياه "ضارّ بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمُرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة".

كما واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة.

وقال أطباء وممرضات قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إن "العديد من مرضاهم توفوا بسبب أمراض وعدوى يمكن الوقاية منها، وجروح قابلة للشفاء، بسبب الجفاف وغياب المياه".

ودعت المنظمة الحقوقية إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عدة، بما في ذلك "ضمان توفير المياه الكافية والوقود والكهرباء لقطاع غزة على الفور". كما طالبت المجتمع الدولي بـ"اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى".

وأضافت: "على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حداً لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة وتتّخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ودعم العدالة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.