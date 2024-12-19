واعتبرت الخارجية السودانية في بيان، أن التعليقات التي نشرها قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، موهوزي موسيفيني، "طائشة وغير مسؤولة"، إذ هدّد فيها بالاستيلاء على الخرطوم، فور تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتخب لمنصبه.

والثلاثاء، كتب موهوزي موسيفيني، نجل الرئيس يوويري موسفيني، عبر حسابه على منصة إكس: "سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريباً" قبل أن يحذفها لاحقاً.

وقال بيان الخارجية: "تطلب حكومة السودان اعتذاراً رسمياً من الحكومة الأوغندية عن هذه التعليقات المسيئة والخطيرة".

وأضاف: "كما تطالب الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية إدانة هذه التصريحات، وما تنطوي عليه من تهديد واضح للأمن الإقليمي والدولي وإساءة للأفارقة".

وتابع البيان أن "التهديد بالحرب واستباحة سيادة الدول وتحدي ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي أخطر من أن تكون موضوعاً للعبث والبحث عن الأضواء و الإدهاش".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.