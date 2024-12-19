ومع تقدم موسكو بأسرع وتيرة منذ بداية الحرب في عام 2022، تحاول أوكرانيا من حين لآخر قصف البنية التحتية النفطية الروسية، التي تمول جزءاً كبيراً من اقتصاد الحرب الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 84 طائرة مسيرة فوق مناطق مختلفة منها 36 فوق روستوف.

وقال يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم روستوف، إن أوكرانيا قصفت المنطقة بما لا يقل عن 13 صاروخاً وعشرات الطائرات المسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك النفطية التي استهدفتها أوكرانيا مراراً.

وأضاف سليوسار أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب خلال الهجوم. وجرى إخماد الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكتب أندريه كوفالينكو، رئيس المركز الأوكراني الرسمي لمكافحة المعلومات المضللة، على تطبيق تليغرام أن الهجوم الصاروخي ركز على مصنع كامينسكي للكيماويات "الذي ينتج وقود الصواريخ والمتخصص في مكونات الوقود الصلب الخاص بمحركات الصواريخ".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.