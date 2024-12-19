سياسة
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أوكرانيا تقصف مناطق بالعمق الروسي بصواريخ ومسيّرات وتُسبب حريقاً بمصفاة نفط
قال مسؤولون روس، اليوم الخميس، إن أوكرانيا قصفت مناطق روسية بما لا يقل عن 13 صاروخاً و84 طائرة مسيرة ما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة روستوف الجنوبية ظل مستعراً لساعات.
أوكرانيا تقصف مناطق بالعمق الروسي بصواريخ ومسيّرات وتُسبب حريقاً بمصفاة نفط
غارة بطائرة روسية من دون طيار في كييف / صورة: Reuters
19 ديسمبر 2024

ومع تقدم موسكو بأسرع وتيرة منذ بداية الحرب في عام 2022، تحاول أوكرانيا من حين لآخر قصف البنية التحتية النفطية الروسية، التي تمول جزءاً كبيراً من اقتصاد الحرب الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 84 طائرة مسيرة فوق مناطق مختلفة منها 36 فوق روستوف.

وقال يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم روستوف، إن أوكرانيا قصفت المنطقة بما لا يقل عن 13 صاروخاً وعشرات الطائرات المسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك النفطية التي استهدفتها أوكرانيا مراراً.

وأضاف سليوسار أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب خلال الهجوم. وجرى إخماد الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكتب أندريه كوفالينكو، رئيس المركز الأوكراني الرسمي لمكافحة المعلومات المضللة، على تطبيق تليغرام أن الهجوم الصاروخي ركز على مصنع كامينسكي للكيماويات "الذي ينتج وقود الصواريخ والمتخصص في مكونات الوقود الصلب الخاص بمحركات الصواريخ".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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