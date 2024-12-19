وذكرت المصادر أن "يايلا قزل قايا" كانت واحدة من أبرز القيادات في تنظيم PKK الإرهابي، إذ انضمت إلى صفوف التنظيم في سن الـ14، وأصبحت أحد المسؤولين الرئيسيين عن إدارة القوى النسائية له في سوريا.

وكانت الإرهابية المذكورة مسؤولة عن تنسيق الأنشطة الآيديولوجية بين النساء اللواتي تحت إشراف التنظيم في سوريا، بالإضافة إلى الإشراف على اجتماعات ولقاءات معهن في عدة مناطق. كما كانت تشرف على تدريب النساء على الفكر الآيديولوجي للتنظيم وتعزيز دورهن في دعم أجندة PKK الإرهابي.

ووفق المصادر، فقد بدأت الاستخبارات التركية تتبع "يايلا قزل قايا" منذ فترة طويلة، وكانت جزءاً من قائمة الأهداف التي سعت تركيا للقضاء عليها نتيجة لمشاركتها في الأنشطة المسلحة التي نفذها التنظيم في تركيا والعراق وسوريا.

وأكدت المصادر أن الإرهابية المذكورة كانت تتولى كذلك مهام تجنيد وتعليم أفراد التنظيم في المناطق التي عملت فيها، بما في ذلك سوريا.

وقد شغلت الإرهابية عدة مناصب في صفوف تنظيم PKK الإرهابي، بما في ذلك مسؤولية مناطق حيوية مثل جبل قنديل وغارة، وكذلك في المناطق الريفية في هكاري وشمندينلي، وعدة مناطق سورية، وذلك ضمن صفوف تنظيم PKK/KCK الإرهابي.

وكانت انضمت إلى صفوف التنظيم عام 1993، وخلال الفترة بين 2015 و2017، شغلت منصب من يسمى "المسؤولة العامة" في جبال قنديل لـPKK/YJA Star.

وتعتبر العملية التي نفذتها الاستخبارات التركية جزءاً من سلسلة عمليات مستمرة تستهدف تقويض قدرة التنظيم في سوريا وفي مناطق أخرى.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران. ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.