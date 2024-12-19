جاء ذلك في البيان الختامي للقمة المصغرة التي عقدها زعماء الاتحاد ببروكسل، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب ما جاء بالبيان، أكد زعماء الاتحاد "التزامهم الراسخ" دعم أوكرانيا "مهما طال الوقت".

كما ذكر البيان أنه "لا يجب أن تنتصر روسيا"، مشيراً إلى أن أي مبادرة بشأن أوكرانيا يجب أن تتضمن مشاركة كييف.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي، إن مسودة البيان تبعث "برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة".

من جانبه، قال زيلينسكي لدى وصوله لحضور قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن بحاجة إلى هذا الاتحاد لتحقيق السلام"، مضيفا "أعتقد أنّ الولايات المتحدة وأوروبا يستطيعان من خلال الاتحاد فقط وقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وإنقاذ أوكرانيا".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه يريد إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية في "أقرب وقت ممكن"، ودعا زيلينسكي خلال لقاء بباريس إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

ووسط مخاوف من تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في ظل الإدارة الجديدة، أبدت كييف استعداداً لإجراء مفاوضات سلام مع موسكو.

وفي سياق منفصل، من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع اليوم أيضاً، العلاقات الأوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية محتملة.

وكان ترمب قد قال، إن الاتحاد الأوروبي "سيدفع ثمناً باهظاً" برسوم جمركية لعدم شرائه ما يكفي من الصادرات الأمريكية. وتعهد بالفعل بأن يفرض رسوماً جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لبلاده، هي كندا والمكسيك والصين. وبالتالي يدرك الاتحاد الأوروبي أنه لن يستثنيه من ذلك.