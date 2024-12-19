سياسة
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أردوغان يصل إلى القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية (D-8)
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8).
أردوغان يصل إلى القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية (D-8)
الرئيس أردوغان يصل إلى القاهرة للمشاركة بقمة منظمة الدول الثماني. / صورة: AA 
19 ديسمبر 2024

واستقبل الرئيسَ أردوغان بمطار القاهرة الدولي وزيرُ الخارجية التركي هاكان فيدان، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.

ويرافق أردوغان في هذه الزيارة رئيس جهاز الاستخبارات ابراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج، ووزير التجارة عمر بولاط.

ومن المقرر أن تُعقد القمة 21 للمنظمة اليوم، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد".

وتضم المجموعة التي تأسست في تركيا عام 1997 بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، كلاً من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

مصدر:TRT عربي
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