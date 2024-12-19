وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال مركبة في مخيم طولكرم.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارة فلسطينية في مخيم طولكرم الملاصق للمدينة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراقها.

وعقب استهداف السيارة، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة طولكرم من عدة محاور، بمشاركة جرافات عسكرية، تحت غطاء من الطائرات المسيرة التي حلقت بكثافة في سماء المنطقة.

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، استُشهد فلسطينيان بينهما مسنّة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيد ثانٍ برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة".

وفي وقت سابق أفادت الوزارة بأنّ "المسنة حليمة صالح حسين أبو لُيل (80 عاماً) استُشهدت جراء إصابتها برصاص الاحتلال في الصدر والساق خلال اقتحام مخيم بلاطة".

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن 4 فلسطينيين أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام، بينهم مسن (65 عاماً).

وعقب الاقتحام، اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية لمخيم بلاطة ومقاومين فلسطينيين حاولوا التصدي لها.

وفجر الخميس، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت مدناً وبلدات وتركزت في مدينة طوباس وبلدة عقابا غربي المدينة، اعتقل خلالها عدداً من الفلسطينيين.

وباستشهاد الفلسطينيين الستة، اليوم، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 822 منذ وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، إضافةً إلى نحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.