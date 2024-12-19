وأضاف أردوغان، في كلمة خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في العاصمة المصرية القاهرة، أن على الدول الإسلامية اتخاذ خطوات ضد إسرائيل.

وأكد الرئيس التركي أنه "يجب أن يكون هدفنا (الدول الإسلامية) على المدى الطويل بدء عملية تفاوض لتنفيذ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية".

وأشار أردوغان في الوقت نفسه إلى ضرورة عزل إسرائيل دولياً، وقال: "من المهم للغاية فرض حظر الأسلحة على إسرائيل وإنهاء التجارة معها وعزلها دولياً".

كما شجّع الرئيس التركي على انضمام أكبر عدد ممكن من الدول وفي مقدمتها أعضاء مجموعة الثماني إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي ما يتعلّق بالأوضاع الجارية في سوريا، لفت أردوغان إلى أنه "يجب علينا في مجموعة الثماني أن نبذل جهوداً أكبر لإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا".

وقال: "يجب علينا، نحن دول مجموعة الثماني، أن نُظهر رداً أقوى على الأعمال غير القانونية التي تهدد استقرار سوريا ومنطقتنا"، وتابع: "نتابع خطوات إسرائيل التي تتجاهل وحدة الأراضي السورية بما في ذلك توسيع استيطانها غير القانوني في هضبة الجولان".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان وسقوط نظام الأسد في سوريا بدايةً لفترة أكثر إيجابية.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وتُعقد قمة المجموعة في مصر اليوم حضورياً للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسب قناة "القاهرة الإخبارية"، وتناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.