جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال افتتاح منتدى الاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

وأجاب الدبيبة بالقول: "لا يوجد شخص وطني يقبل بدخول دولة أجنبية تفرض هيمنتها" حين سُئل عن موقف الحكومة من دخول قوات روسية قادمة من سوريا إلى الشرق الليبي، بعد أن أطاحت فصائل سورية بنظام بشار الأسد، حليف موسكو في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتابع الدبيبة: "أي جهة تدخل ليبيا من دون إذن أو اتفاق سنحاربها (..) لا يمكن أن نرضى بأن تكون ليبيا ساحة حرب دولية".

ومنذ إسقاط نظام الأسد، تحدثت تقارير إعلامية غربية عن نقل أنظمة دفاع جوي وأسلحة روسية متطورة من سوريا إلى ليبيا.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملاً.

الوضع في ليبيا

وبشأن الوضع السياسي في ليبيا، قال الدبيبة إن "أعضاء مجلس النواب لا يريدون سوى الاستمرار في السلطة (...) عندما رأى البرلمان أن مصالحهم لا تتوافق مع الدستور وضع مسودة الدستور في الأدراج"، وأضاف: "نريد إخراج الدستور من غياهب الجب، ويجب التشاور بشأنه".

وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، قال الدبيبة: "نريد قوانين انتخابية لإجراء انتخابات.. لا بد من العمل للوصول إلى قوانين انتخابية عادلة".

ولليوم الثاني والأخير، عقد أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاً تشاورياً في مدينة بوزنيقة المغربية للاتفاق على خطوات تقود إلى إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الاثنين.

وبشأن الإنفاق الموازي، قال الدبيبة إن السلطات في الشرق "تعمل دون رقابة، ولا تخضع للجهات الرقابية، وتصرف الأموال دون حسيب أو رقيب".

وبخصوص فعاليات أيام طرابلس الإعلامية شدد على أن "الإعلام هو الأساس في إيضاح الحقيقة للشعوب (...) نحن بحاجة إلى مركبة تصل بنا إلى الحقيقة".

والاثنين، انطلقت في العاصمة الليبية فعاليات أيام طرابلس الإعلامية بمشاركة وكالة الأناضول، و20 وسيلة إعلامية محلية ودولية، تحت شعار "ليبيا بعيون متفائلة"، وتُختم الخميس.