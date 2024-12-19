وقالت الكتائب في بيان نشرته على حسابها بمنصة تليغرام: "تمكَّن أحد مجاهدي القسام، صباح الخميس، من طعن ضابط صهيوني و3 جنود من النقطة صفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا".

وفي بيان منفصل، ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت موقع "ماجين" الإسرائيلي العسكري بطائرة "الزواري" الانتحارية.

وتُظهر الدلائل أنه رغم مرور 14 شهراً على الإبادة الإسرائيلية في غزة، فإن تل أبيب تعجز عن تحقيق أيٍّ من أهدافها المعلنة، لا سيما استعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.