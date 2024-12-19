سياسة
4 دقيقة قراءة
غوتيريش: تركيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً من أجل حوار شامل في سوريا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تركيا التي قدمت المساعدات للشعب السوري، يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في إقناع الأطراف للانخراط في حوار شامل.
غوتيريش: تركيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً من أجل حوار شامل في سوريا
إسرائيل تَعد فترة ولاية غوتيريش تشكّل "خطراً على السلم العالمي" / صورة: Reuters
19 ديسمبر 2024

وشدد غوتيريش، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على ضرورة تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه من الضروري أيضاً منع تنظيم داعش الإرهابي من زيادة أنشطته ووجوده على الأرض، ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي رفع العقوبات المفروضة على سوريا أم لا، ذكّر غوتيريش بأن العقوبات تم تطبيقها على نظام بشار الأسد المنهار، وقال: "لقد تغير هذا الوضع".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم جميع الآليات الدولية المتعلقة بضمان المساءلة عن الجرائم المرتكَبة في سوريا، قائلاً إن "هناك شعلة أمل في سوريا".

وقال غوتيريش إن عديداً من الحرائق تلتهم منطقة الشرق الأوسط؛ "لكن اليوم هناك شعلة أمل في سوريا".

ولفت إلى أن "نهاية أكثر من خمسة عقود من الحكم الديكتاتوري الوحشي أدت إلى ظهور كثير من الأمل، ونحن نشارك هذا الأمل مع الشعب السوري ونقف معهم".

وحذر غوتيريش من أنه إذا لم يُدَرْ الوضع المستمر بعناية، فهناك خطر حقيقي أن ينهار التقدم، ودعا إلى انتقال سياسي شامل وموثوق وسلمي إلى "سوريا الجديدة"، حيث يجري دمج جميع المجتمعات، واحترام حقوق النساء والفتيات، مسترشداً بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سوريا لا تزال تواجه واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، داعياً إلى توفير التمويل الكافي لاستجابات الإغاثة والتعافي.

من جهة أخرى، قال غوتيريش إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على سوريا تشكل انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف. وأضاف أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) تواصل تسجيل وجود عسكري إسرائيلي في منطقة الفصل وفي موقع واحد في منطقة الحد من الجولان السوري المحتل.

وذكر غوتيريش أنه لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويجب على إسرائيل وسوريا الالتزام بشروط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي لا يزال ساري المفعول بالكامل.

وأوضح أنه تجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية وسلامتها بالكامل، ويجب وضع حد فوري لجميع الأعمال العدوانية. وقال إنه وسط الأمل الذي اجتاح سوريا، "سيحاول البعض استغلال الوضع لتحقيق غاياتهم الضيقة"، لكنه أكد أن المجتمع الدولي مُلزم بالوقوف مع شعب سوريا الذي عانى كثيراً.

وأضاف غوتيريش: "يجب أن يتشكل مستقبل سوريا من شعبها ولشعبها، بدعم منّا جميعاً"، وأعلن تعيين كارلا كوينتانا، رئيسةً للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وقال إنه يجب السماح لكوينتانا ولفريقها بتنفيذ ولايتهم بالكامل، مضيفاً أن "جميع الآليات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا يجب أن تكون لديها ما تحتاج إليه لأداء عملها الحيوي".

وحذَّر من استمرار مقتل وإصابة المدنيين ونزوحهم في سوريا، فيما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديداً كبيراً في مناطق عدة في البلاد، وأضاف: "دعونا لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. في حين استقر الوضع في أجزاء من سوريا، فإن الصراع بعيد عن الانتهاء".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المنهار، وفرَّ بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لتنتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us