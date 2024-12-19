وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45129 شهيداً، و107338 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023"، وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب "4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و94 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ارتكب 9941 مجزرة، خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب، في بيان، إن "1413 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5455 شهيداً".

وأشار إلى أن عدد الشهداء من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 17803، ومن النساء 12224، فيما أوضح البيان أن شهداء الطواقم الطبية وصلوا إلى 1060، ومن الدفاع المدني 94 شهيداً.

وأكد المكتب الإعلامي ارتفاع شهداء الصحفيين في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي إلى 196، مشيراً إلى أن الاحتلال أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، انتُشل 520 شهيداً منها.

مجازر جديدة

واليوم الخميس، استُشهد 19 فلسطينياً وأُصيب 30 آخرون، في 3 غارات إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين ومنزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقال مسعفون فلسطينيون للأناضول إن "19 فلسطينياً استُشهدوا وأُصيب أكثر من 30 معظمهم من الأطفال والنساء، جراء شن مقاتلات إسرائيلية 3 غارات متزامنة على مدرستَي (دار الأرقام) و(شعبان الريس) اللتين تؤويان نازحين، ومنزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة".

وأضاف المسعفون أن "طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ تنتشل جثث الشهداء، ومركبات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى المعمداني وسط المدينة لتلقي العلاج"، فيما قال شهود عيان إن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار كبير بالمدرستين والمباني السكنية المجاورة لهما.

ومع ازدياد الدمار وتكرار عمليات النزوح والظروف القاسية جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة، تحولت مدارس قطاع غزة إلى مراكز إيواء للنازحين، إلا أن تل أبيب لاحقتهم في مدارس الإيواء والخيام، وكثفت استهدافها لهم موقعةً أعداداً كبيرة بين شهيد وجريح، رغم التحذيرات الدولية.

في السياق نفسه، ارتفع عدد الشهداء إلى 10 فلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة مواطنين في أثناء تعبئتهم المياه في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ أسفر عن سقوط 10شهداء و3 جرحى، ووُصفت إصابتان بـ"الخطيرتين"، فيما أشار شهود عيان إلى أن القصف استهدف تجمعاً للسكان بالمخيم، كانوا يعبئون المياه، ما أدى إلى وقع شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.