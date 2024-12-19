سياسة
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"إعلان القاهرة".. قمة "مجموعة الثماني" تؤيد توسيع عضويتها
أعلنت قمة مجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، تأييد توسيع عضويتها، كاشفةً عن استضافة إندونيسيا نسخة 2025 من القمة.
"إعلان القاهرة".. قمة "مجموعة الثماني" تؤيد توسيع عضويتها
"إعلان القاهرة".. قمة "مجموعة الثماني" تؤيد توسيع عضويتها / صورة: AA
19 ديسمبر 2024

جاء ذلك في إعلان ختامي عقب انتهاء أعمال القمة التي عُقدت في القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وأعرب زعماء ووفود الدول المشاركة في القمة، ومن خلال "إعلان القاهرة"، عن دعمهم توسيع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي. ورحب "إعلان القاهرة" بحصول أذربيجان على العضوية الكاملة في المنظمة.

وأكدوا "معارضتهم أي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تُفرَض على الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي وانتهاك المبادئ القانونية الدولية"، وطالبوا برفع هذه العقوبات.

وشددوا على "التزامهم تعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل المشترك لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية يرتكز على قيم التعاون والاحترام المتبادل والرفاهية".

وتعهد القادة في الإعلان ذاته، بالنهوض بأهدافهم الإنمائية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية.

كما أكدوا التزامهم تعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة التي تعود بالنفع على دول المجموعة.

ورحبوا بجمهورية إندونيسيا بوصفها الرئيس المقبل للمنظمة، وأعربوا عن تقديرهم لعرضها استضافة مؤتمر القمة الثاني عشر الذي سيعلن موعده ومكانه في الوقت المناسب.

وشهدت القمة التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة خاصة بشأن فلسطين ولبنان، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

ومن أبرز المشاركين في القمة رئيسا تركيا رجب طيب أردوغان، وإيران مسعود بزشكيان الذي وصل إلى مصر في أول زيارة لرئيس إيراني إلى القاهرة منذ 11 عاماً.

وتهدف مجموعة الثماني إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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