جاء ذلك في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، عقب إعلان جيش الاحتلال مهاجمته بعشرات القنابل عبر 14 مقاتلة 5 أهداف للحوثيين في اليمن.

وقال الحوثي، إن "إطلاق صاروخ فرط صوتي على ما يسمى وزارة الدفاع الإسرائيلية قدم رسالة قوية، وأحدث خوفاً وذعراً كبيراً لدى الصهاينة".

وأشار إلى "تعطيل وإغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات - جنوب) وهو من أهم المواني التي يعتمد عليها العدو الإسرائيلي". وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يؤثر على مستوى التصعيد الذي تنفذه الجماعة لإسناد الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه "منذ بداية دعم الشعب الفلسطيني (في نوفمبر/تشرين الثاني 2023) حتى اليوم، جرى القصف بـ1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومُسيرة (لأهداف في إسرائيل وعمليات ضد سفن)".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أنها قصفت بصاروخين باليستيين من طراز "فلسطين 2" هدفين عسكريين "نوعيين" في مدينة يافا وسط إسرائيل، بينما أقر جيش الاحتلال بسقوط صاروخ يمني وسط البلاد، بعد أن أعلن في بيان سابق أنه تمكن من اعتراضه.

وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية استهدفت مواني وبنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتسببت بمقتل 9 أشخاص وإصابة 3، وفق بيان "الحوثي".

ويعد هذا ثالث هجوم تشنه إسرائيل على اليمن منذ بداية الإبادة بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان الأول في يوليو/تموز الماضي، والثاني في سبتمبر/أيلول الفائت، عبر استهداف ميناء الحديدة ومنشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء بالمدينة.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما تشن جماعة الحوثي من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.