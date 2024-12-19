سياسة
3 دقيقة قراءة
الحوثي: أطلقنا صاروخاً فرط-صوتي باتجاه وزارة الدفاع الإسرائيلية
قال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، إنه جرى إطلاق صاروخ فرط-صوتي باتجاه وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتزامن مع تحرك طيرانها الحربي للعدوان على اليمن.
الحوثي: أطلقنا صاروخاً فرط-صوتي باتجاه وزارة الدفاع الإسرائيلية
زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي في أثناء كلمة المصورة / Others
19 ديسمبر 2024

جاء ذلك في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، عقب إعلان جيش الاحتلال مهاجمته بعشرات القنابل عبر 14 مقاتلة 5 أهداف للحوثيين في اليمن.

وقال الحوثي، إن "إطلاق صاروخ فرط صوتي على ما يسمى وزارة الدفاع الإسرائيلية قدم رسالة قوية، وأحدث خوفاً وذعراً كبيراً لدى الصهاينة".

وأشار إلى "تعطيل وإغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات - جنوب) وهو من أهم المواني التي يعتمد عليها العدو الإسرائيلي". وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يؤثر على مستوى التصعيد الذي تنفذه الجماعة لإسناد الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه "منذ بداية دعم الشعب الفلسطيني (في نوفمبر/تشرين الثاني 2023) حتى اليوم، جرى القصف بـ1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومُسيرة (لأهداف في إسرائيل وعمليات ضد سفن)".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أنها قصفت بصاروخين باليستيين من طراز "فلسطين 2" هدفين عسكريين "نوعيين" في مدينة يافا وسط إسرائيل، بينما أقر جيش الاحتلال بسقوط صاروخ يمني وسط البلاد، بعد أن أعلن في بيان سابق أنه تمكن من اعتراضه.

وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية استهدفت مواني وبنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتسببت بمقتل 9 أشخاص وإصابة 3، وفق بيان "الحوثي".

ويعد هذا ثالث هجوم تشنه إسرائيل على اليمن منذ بداية الإبادة بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان الأول في يوليو/تموز الماضي، والثاني في سبتمبر/أيلول الفائت، عبر استهداف ميناء الحديدة ومنشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء بالمدينة.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما تشن جماعة الحوثي من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us