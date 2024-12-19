وكان في استقبال أردوغان، الذي وصل إلى مطار أتاتورك، نائب الرئيس جودت يلماز، وعدد من المسؤولين.

كما عاد مع الرئيس أردوغان، وزير التجارة عمر بولاط ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

وتضم مجموعة الثماني تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، قبل إعلان مصر انضمام أذربيجان.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وتهدف مجموعة الثماني إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل.