سياسة
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أردوغان يغادر مصر عائداً إلى تركيا بعد مشاركته بقمة "مجموعة الثماني"
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إسطنبول بعد مشاركته في قمة مجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي التي عقدت، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة.
أردوغان يغادر مصر عائداً إلى تركيا بعد مشاركته بقمة "مجموعة الثماني"
أردوغان يغادر مصر عائداً إلى تركيا بعد مشاركته في قمة "مجموعة الثماني" / صورة: TRT Radyo Haber
19 ديسمبر 2024

وكان في استقبال أردوغان، الذي وصل إلى مطار أتاتورك، نائب الرئيس جودت يلماز، وعدد من المسؤولين.

كما عاد مع الرئيس أردوغان، وزير التجارة عمر بولاط ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

وتضم مجموعة الثماني تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، قبل إعلان مصر انضمام أذربيجان.

وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وتهدف مجموعة الثماني إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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