سياسة
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رئيس وزراء بريطانيا: الدور التركي بسوريا مهم مع تعقّد الوضع وسرعة المتغيرات
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، إن الوضع في سوريا معقد ويتغير بسرعة كبيرة، وأن تركيا تؤدي دوراً مهماً في المنطقة.
رئيس وزراء بريطانيا: الدور التركي بسوريا مهم مع تعقّد الوضع وسرعة المتغيرات
رئيس الوزراء البريطاني: تركيا تؤدي دوراً مهماً في سوريا / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية في لجنة الاتصال التي شكلها رؤساء اللجان البرلمانية في بريطانيا.

وأشار ستارمر إلى أن انهيار نظام البعث في سوريا لم يكن متوقعاً من قبل كثيرين، وأن التطورات في هذا البلد كانت سريعة للغاية.

وأضاف: "سقوط نظام بشار الأسد أمر جيد. لكن سيكون من الخطأ إبداء الرأي حيال النظام الجديد الذي سيجري إنشاؤه في سوريا من الآن".

وتابع: "نتحدث مع الدول الإقليمية والجهات الفاعلة بشأن مستقبل سوريا. لا أريد أن أعطي تفاصيل، لكن علينا التأكد مما إذا كان النظام الجديد سيتوافق مع القانون الدولي ويحمي حقوق الإنسان والمدنيين والأقليات والنساء".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد برفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لينتهي 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال ستارمر: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار على الفور. وتوجد محادثات مكثفة من أجل ذلك وآمل أن يؤتي هذا ثماره".

واستطرد: "إحدى الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها هي إطلاق سراح الأسرى. لقد ظلوا محتجزين مدة طويلة جداً. ووقف النار الذي لا يشمل إطلاق سراح الأسرى لا يستحق هذا الاسم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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